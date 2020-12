Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca proiectul de buget va fi gata in prima parte a anului viitor si tintim un deficit in jur de 7%. El a adaugat ca sunt asteptate si estimarile Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, pe care se bazeaza bugetul, pentru a avea si ceilalti indicatori macroeconomici.

- „Proiectul de buget o sa fie gata in prima parte a anului viitor. Majoritatea detaliilor sunt puse la punct. Ceea ce stim foarte bine este ca tintim un deficit bugetar in jur de 7% sau mai bine, in functie de cum vor decurge discutiile. In acest moment acestea detaliile. Asteptam, pentru a avea toate…

- Premierul Florin Cițu nu a fost in stare, in prima sa declarație de presa dupa votul de investire, sa ofere un termen clar pentru adoptarea bugetului, deși, potrivit legii, Legea bugetului pentru anul 2021 trebuia sa fie adoptata inainte de finalul anului. „Proiectul de buget trebuie sa fie…

- Romania ar putea inregistra o crestere economica de 4,1 - 4,2% in 2021, iar relansarea se va produce undeva in luna martie sau in trimestrul II, a declarat, miercuri, Valentin Ionescu, director in cadrul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). "Comisia de Prognoza la inceputul…

- Proiecțiile de toamna ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP), care fundamenteaza noua rectificare bugetara, arata ca industria va incheia anul 2020 cu un minus - pe medie - de peste 9% al...

- Romania nu va avea nici anul viitor o situatie usoara din punct de vedere fiscal-bugetar, insa Guvernul nu intentioneaza sa creasca taxele sau sa impuna unele noi, solutia fiind cresterea gradului de colectare, a declarat, marti, Sebastian Burduja, secretar de stat in Ministerul Finantelor. El a participat…

- Ministrul Finanțelor spune ca de Craciun și Revelion va lucra la bugetul pe 2021. Cițu: Credem ca anul viitor va fi o creștere econonica de 4,7% Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi ca bugetul pentru anul viitor trebuie sa fie gata pana in 31 decembrie, astfel ca va lucra la elaborarea…