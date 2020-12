Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca proiectul de buget va fi gata in prima parte a anului viitor, precizand ca majoritatea detaliilor sunt "puse la punct" si ca deficitul bugetar s-ar putea situa in jurul valorii de 7%. "Proiectul de buget o sa fie gata in prima parte a anului viitor. Majoritatea…

- Guvernul condus de premierul desemnat Florin Citu, ca si programul de guvernare au trecut de Parlament cu un vot mai numeros decat minimul care ii asigura investirea.. 260 de deputati si senatori au fost pentru, iar 186 impotriva. Guvernul avea nevoie de 228 de voturi, conform configuratiei actuale…

- Guvernul Citu a primit din partea Parlamentului votul de investire, primind 260 de voturi de voturi „pentru”. Membrii cabinetului urmeaza in aceasta seara sa depuna juramantul la Cotroceni.

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit joi dimineața, la Cotroceni, cu premierul propus, Florin Cîțu, și cu liderii partidelor parlamentare care vor forma viitoarea coaliție guvernamentala.La întâlnirea de la Cotroceni au fost Ludovic Orban, Dan Barna, Dragoș Tudorache…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a publicat noile estimari cu privire la viziunea asupra economiei pentru acest an și pentru anul viitor. Înțelegem de la Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, ca estimeaza un deficit bugetar de 7% pentru 2021, deci lucreaza așadar pe proiect…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza estimeaza o scadere de 4,2 puncte procentuale a economiei în 2020, a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. De precizat ca pe aceasta cifra se face cea de-a treia rectificare bugetara din acest an.Propunem un deficit de 9,1% din PIB,…

- Potrivit unui proiect de lege, adoptat miercuri de Camera Deputaților, se majoreaza salariile functionarilor publici si personalului contractual din aparatul Administratiei Prezidentiale, Secretariatului General al Guvernului si din serviciile Parlamentului. Proiectul a inregistrat 150 voturi…