Florin Cîțu: Problema nu este numele premierului ci faptul că avem două partide care vor să dea primul premier în rotativă ​Premierul interimar Florin Cîțu susține ca problema în blocajul cu PSD nu este ca liberalii nu au facut o propunere, ci faptul ca și PNL, și PSD vor sa dea primii premierul în sistemul de rotație stabilit. Întrebat insistent de jurnaliști de ce nu a facut PNL o propunere de premier, Cîțu s-a lansat din nou în declarații contradictorii.&"Problema nu este numele premierului ci faptul ca avem doua partide care vor sa dea primul premier în rotativa. Dupa ce vom termina negocierile, vom vorbi și despre premier&", spune Cîțu.Întrebat insistent de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

