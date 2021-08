FLORIN CÎȚU, PRIMUL MINISTRU – ORDONANȚĂ de URGENȚĂ pentru 1.000 de POSTURI încadrate în categoria funcțiilor contractuale… 0 total views ….avand in vedere necesitatea implementarii masurilor legislative care vizeaza evaluarea si recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, luand in considerare deficitul de personal de la nivelul caselor teritoriale de pensii raportat la numarul de pensionari aflati in evidenta acestora, dar si la complexitatea documentatiei in raport cu care se stabilesc drepturile de pensie cu consecinte in derularea procesului de evaluare a dosarelor de pensii absolut necesar in vederea recalculari pensiilor, potrivit Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, cu modificarile… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol: timpuldevalcea.net

