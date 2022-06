Stiri pe aceeasi tema

- Plecati pe ascuns in Ucraina, premierul Ciuca si Marcel Ciolacu, alaturi de ministrul de externe Aurescu, l-au uitat acasa pe Florin Citu. E ca in „Singur acasa”. Din fericire, parintii l-au uitat acasa pe cel mai descurcaret dintre copii. Pana la un punct, descurcaret a fost si Florin. Dar cu toate…

- La alegerile care se desfașoara duminica, 10 aprilie, Nicolae Ciuca este candidat unic la funcția de președinte PNL. Nicolae Ciuca este prim-ministru și este senator PNL de Olt. El iși va pastra și aceste doua funcții, daca va fi ales in fruntea partidului. Congresul Extraordinar al Partidului National…

- ”Nu am luat nicio decizie, in privința funcției de președinte al Senatului. Despre partid, intrebați la partid (rade).Pentru mine, alianța cu PSD nu a fost pe care sa pot sa o diger, nu a fost ceva normal. Eu nu pot sa susțin masurile populiste pentru ca fac rau Romaniei. In PNL sunt liberali care s-au…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de parere ca Florin Citu iși va da demisia de la șefia PNL daca i se garanteaza, in continuare, sefia Senatului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Florin Cițu a anunțat sambata ca și-a depus demisia din funcția de președinte PNL. Florin Cițu spune ca nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului. „Acolo sunt alte discuții. Nimeni nu mi-a cerut demisia din funcție". „Este clar pentru mine ca aceasta coaliție cu…

- Florin Citu a anuntat, sambata, ca si-a prezentat demisia din functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL). ‘As fi vrut sa imi prezint demisia in fata colegilor mei. Nu s-a putut, nu au fost acolo, asa ca doar am inregistrat-o la partid. Din acest moment am demisionat din functia de presedinte…

