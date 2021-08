Florin Cîțu, prima reacție după scandalul reținerii sale în SUA: Nu pot să duc 7-8 beri Premierul Florin Cițu face declarații de presa de la ora 14.00, la Palatul Victoria. Este prima ieșire publica a premierului de la izbucnirea scandalului privind reținerea sa in SUA. Evenimentul s-a petrecut in urma cu 20 de ani. Actualul șef al Guvernului de la București a fost reținut pentru ca a condus sub influența alcoolului. „Am vazut in spațiul public ca a ramas in discuție greșeala mea de acum 21 de ani din SUA”, a declarat Florin Cițu. Intrebat cat alcool a consumat inainte de a fi oprit la poliție, premierul a spus ca nu-și amintește, afirmand ca a baut bere. Jurnaliștii au insistat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

