Stiri pe aceeasi tema

- „DOVADA- PMB a avut bani pentru plata subventiilor dar a deturnat destinatia banilor! PMB a bugetat banii pentru plata subventiilor: transport 1.4 miliarde lei; energie termica 935 milioane lei. Veniturile incasate de primarie, asa cum au fost bugetate, au fost de 99% la 30 septembrie 2020. Prin OUG…

- „DOVADA- PMB a avut bani pentru plata subventiilor dar a deturnat destinatia banilor! PMB a bugetat banii pentru plata subventiilor: transport 1.4 miliarde lei; energie termica 935 milioane lei. Veniturile incasate de primarie, asa cum au fost bugetate, au fost de 99% la 30 septembrie 2020. Prin OUG…

- Primaria Capitalei a avut bani, a bugetat subventia, dar nu a platit-o, banii fiind cheltuiti pe alte proiecte, sustine ministrul Finantelor, Florin Citu. "PMB avut bani pentru plata subventiilor, dar a deturnat destinatia banilor! PMB a bugetat banii pentru plata subventiilor: transport…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a prezentat public primele cifre care ar demonstra neregulile de la Primaria Capitalei. Demnitarul susține ca in timpul administrației Firea, Primaria a avut bani pentru plata subvențiilor, dar a deturnat destinația fondurilor. Dovezile au fost trimise la DNA.Ministrul…

- Suma totala pe care inspectorii Ministerului Finanțelor Publice au calculat-o, in urma controlului efectuat la PMB, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 de milioane de lei (in jur de 40 de milioane de euro), anunța ministrul de Finanțe, Florin Cițu, pe Facebook. Sa fie clar pentru toata lumea.Suma…

- Veniturile totale ale Primariei Municipiului Bucuresti in acest an au fost de 3,4-3,5 miliarde lei, iar in septembrie incasarile au fost de 99%, a declarat luni ministrul de Finante, Florin Citu, in urma controlului desfasurat, care a precizat ca banii au existat, dar nu au ajuns acolo unde trebuie.…

- ”Vesti bune pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii care platesc impozit specific unor activitati (restaurante, hoteluri, baruri), dupa discutii cu premierul Ludovic Orban am decis sa propun in urmatoarea sedinta de guvern SCUTIREA…

- ”Vesti fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii care platesc impozit specific unor activitati (restaurante, hoteluri, baruri), dupa discutii cu premierul Ludovic Orban am decis sa propun in urmatoarea sedinta de guvern SCUTIREA…