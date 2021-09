Potrivit premierului Florin Cițu, președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, sunt responsabili pentru orice s-ar intampla la iarna cu facturile. „Avem mai multe soluții, Legea consumatorului vulnerabil, și imi pare foarte bine ca Parlamentul m-a ascultat și a adoptat legea consumatorului vulnerabil, deși am trimis-o acum cateva luni. Am vorbit și de compensarea facturilor, ne uitam și la alte soluții pentru iarna, dar sa știți ca nu pot fi implementate daca va fi dat jos Guvernul”, declara la Antena 3 Florin Cițu. Premierul spune ca USR PLUS și AUR „au hotarat…