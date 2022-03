Florin Citu: presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sustine un mesaj in Parlamentul Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a transmis, miercuri, pe Twitter, ca a discutat cu premierul ucrainean Denis Smihal si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sustine un mesaj in Parlamentul Romaniei, saptamana viitoare. "Discutie importanta cu premierul din Ucraina, Denys Shmyhal. Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, marti, cu omologul sau Volodimir Zelenski despre situatia critica din Ucraina. "Am discutat cu presedintele Zelenski despre situatia critica din Ucraina. Romania va continua sa aiba grija de fiecare cetatean al Ucrainei care ajunge in Romania", a scris seful statului,…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat ca țara sa este pregatita sa reconstruiasca maternitatea bombardata din orașul ucrainean Mariupol. Aici se afla și centrul minoritații grecești din Ucraina, noteaza The Guardian.„Grecia este pregatita sa reconstruiasca maternitatea din Mariupol, centrul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a rostit, joi, un discurs prin care indeamna partenerii Ucrainei din intreaga lume sa ofere solutii bazate pe realitate, nu pe opinii abstracte. Acesta a transmis un mesaj propagandistilor rusi, in care a subliniat ca cetatenii rusi ii vor uri pentru minciunile…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni dimineața, la RFI, ca daca se va dovedi o „birocrație autohtona” la frontiere, pentru primirea refugiaților din Ucraina, atunci vor trebui luate masuri severe, iar el va propune acest lucru in ședința coaliției PSD-PNL-UDMR programata marți.„Ieri am avut…

- Volodimir Zelenski a vorbit joi noapte despre felul in care Rusia incearca „sa distruga politic Ucraina”, intr-o declarație televizata in noaptea de joi spre vineri, adresata poporului ucrainean, transmite CNN . In mesajul sau video, șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat o noua forma…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut joi liderilor europeni sa ajute urgent tara sa care este acum atacata de Rusia, ale carei forte au preluat controlul mai multor parti din sudul tarii, relateaza agentiile EFE si DPA. ''Daca dumneavoastra, stimati lideri europeni, lideri mondiali,…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, condamna ferm agresiunea militara a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei.„Condamn ferm agresiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei. Aceasta agresiune a Rusiei va fi intampinata cu cea mai puternica si imediata reactie din partea comunitatii internationale, provocand…