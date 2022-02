Stiri pe aceeasi tema

- Citu a afirmat ca in coalitie sunt discutii despre inflatie, in conditiile in care rata inflatiei este mult peste tinta. ”Despre inflatie sunt discutii, sunt ingrijorarile pe care le am. In acest moment, rata inflatiei este cu mult peste tinta. Tinta Bancii Centrale stiti foarte bine ca este 2,5, este…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a spus, marți, ca este ingrijorat de faptul ca inflația este din ce in ce mai mare și cere explicații d ela Ministerul Finanțelor cu privire la imprumuturile care se fac și la direcția in care merge Romania. "Sunt elemente importante, ar trebui sa vina soluții…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, spune ca subiectul certificatului verde „nu mai ingrijoreaza pe nimeni”, deși exista 10.000 de cazuri noi de Covid-19 in fiecare zi. In acest context, președintele PNL avertizeaza ca pe langa creșterea prețului energiei, vor exista și alte costuri care vor afecta…

- Florin Cițu spune ca așteapta explicații despre taxa de solidaritate. „Cred ca nu este un comportament normal sa vii azi sa penalizezi aceste companii, pentru ca nu am ințeles de ce, care este destinația acestor sume”, afirma liderul PNL. „Ideea nu este despre ce inseamna aceasta taxa. Știți foarte…

- Președintele PNL a avertizat, in ședința Biroului Executiv al PNL, ca pensiile nu trebuie “sa creasca necontrolat”, de0oarece se poate ajunge la un deficit de 9,5% din PIB, exact cat cifra alocata in PNRR. Cițu susține ca pentru a face sistemul de pensii funcțional, sustenabil, este nevoie de o restructurare…

- Dan Vilceanu a declarat, marti, la Digi 24, ca PNL prevazuse in bugetul pentru anul viitor cresteri de pensii si alocatii. “In calculul bugetului pe anul viitor noi luasem in considerare ceea ce prevede legea deja. Adica la alocatii acea crestere la 243 si 486 si in cazul pensiilor cresterea data de…

Specialistii se asteapta ca inflatia reala sa creasca la peste 10%, conform profesorului de economie Mircea Cosea, care sustine ca, in calculul oficial al inflatiei, nu intra anumite servicii care s-au scumpit evident, cum ar fi serviciile medicale.