Florin Cîțu: Prefecții trebuie să impună respectarea strictă a regulilor aflate în vigoare Prim-ministrul Florin Citu a cerut prefectilor, luni, intr-o videoconferinta, sa ia toate masurile necesare pentru a impune „respectarea stricta” a regulilor aflate in vigoare, subliniind ca, daca acest lucru se intampla, nu ar fi necesare alte restrictii pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2. „Vedem in 30 de judete si in Bucuresti o crestere continua a incidentei si, zilnic, avem noi localitati in zona rosie, pentru ca o minoritate prefera sa nu respecte regulile. Ne vom asigura ca tot mai multi se vor conforma, astfel incat majoritatea cetatenilor care respecta regulile sa nu fie afectati de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

