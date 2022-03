Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat, marti, la Buzau, ca liberalii doresc in continuare ca investitiile sa fie la un nivel ridicat si se vor lupta, astfel incat procentul de 7% din PIB prevazut in Programul de guvernare sa fie alocat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele PNL, Florin Cițu, insista cu indeplinirea bornelor din PNRR. El amintește ca timpul preseaza și pana la 31 martie alete 12 borne stabilite cu Comisia Europeana trebuie indeplinite pentru ca finanțarile sa continue conform programului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele PNL Florin Cițu a anunțat, miercuri, ca proiectul de securitate naționala va ajunge in Parlament saptamana viitoare, precizand ca acest proiect nu va modifica Constituția. „Vom face orice ca acest proiect sa fie aprobat in regim de urgența”, a spus Cițu. Fii la curent cu cele…

- Presedintele PNL, Florin Citu a declarat, miercuri, la Senat, ca, dupa ce s-a uitat la primele doua luni de zile ale acestui an, gestionarea economiei este suboptimala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele PNL, Florin Cițu, susține ca in Romania sunt aproximativ 600 de companii cu acționariat rusesc și arata ca trebuie sa ne asiguram ca nu vor primi ajutoare de stat sau finanțare din partea statului roman. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat miercuri, la 24 de ore dupa ce ministrul Finanțelor a anunțat injumatațirea accizei la carburant, ca masura contravine normelor europene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele PNL Florin Cițu, fost premier, a declarat marți, dupa ședința coaliției in care s-a discutat despre scaderea accizei la carburanți, soluție avansata de PSD, ca „cineva trebuie sa raspunda” daca masura nu va duce la ieftinirea prețului combustibilului la pompa. Fii la curent cu…

- Președintele PNL Florin Cițu a declarat luni, daca ia in calcul reducerea accizei la carburant, in condițiile in care prețul la pompa a depașit 7 lei, ca Guvernul are toate cifrele și știe care este execuția bugetara pentru a veni cu o astfel de decizie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…