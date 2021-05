Stiri pe aceeasi tema

- Crețu a declarat ca Romania a intrerupt negocierile și pentru Programele Operaționale pentru ca a trecut cele mai avansate proiecte in Planul Național de Redresare și Reziliența.”Mai avem doi ani de cheltuit banii din exercițiul financiar 2014-2020. Din pacate, rata de absorbție este de 55%, deci 45%…

- Crețu a declarat ca Romania a intrerupt negocierile și pentru Programele Operaționale pentru ca a trecut cele mai avansate proiecte in Planul Național de Redresare și Reziliența.”Mai avem doi ani de cheltuit banii din exercițiul financiar 2014-2020. Din pacate, rata de absorbție este de 55%, deci 45%…

- Planul Național de Redresare și Reziliența a fost prezentat, miercuri, in Parlament. Vasile Dincu spune ca se gandește la modul in care Romania este privita de partenerii de la Bruxelles, dar și la felul in care un strain, poate privi țara doar prin modul

- „Vom vedea cum se va desfasura saptamana viitoare. PNRR e un program al Guvernului, asa cum este in toate tarile. Nu trebuie sa mearga in Parlament. Vom vedea ce vom face miercuri in parlament. Stiu ca nu exista o sedinta a Birourilor permanente reunite. Sunt mai multi pasi pe care trebuie sa ii face.…

- Cristian Ghinea anunta ca autoritatile intentioneaza introducerea unei reforme a taxarii transportului de marfuri pe autostrazi, ca masura care are ca scop scaderea gradului de poluare pe termen lung, in vederea accesarii de fonduri pentru construirea infrastructurii rutiere prin Planul National…

- Romania s-ar putea afla printre singurele tari din UE care va atrage toate cele 29,2 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a transmis, luni, premierul Florin Citu care a mentionat ca se va deplasa la Bruxelles in zilele urmatoare.

- "PNRR nu a fost respins. Noi suntem intr-un dialog continuu, atat cu Comisia, cat si cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Lucram la aceste fise pentru fiecare proiect in parte inca de anul trecut. Dupa schimbarea Guvernului, am reluat activitatea cu noua conducere a ministerului, intre…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este un atribut al Guvernului, iar social-democratii vor trebui sa explice celor din Italia, Spania, Franta "santajul" pe marginea acestui subiect, a declarat miercuri premierul Florin Citu. "Astfel de santaj nu functioneaza cu mine. Social-democratii…