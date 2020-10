Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru anul viitor va fi prezentat de viitorul Guvern, dar PNL va prezenta o viziune asupra bugetului, a declarat, marti, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice (MFP), in cadrul unei conferinte. "Guvernul, este adevarat, va prezenta bugetul pentru anul viitor la 15 zile dupa…

- Contractia economiei ar putea fi depasi usor 4% in acest an iar importanta este acum viteza de revenire, de aceea Guvernul a investit foarte mult in acest an, pentru a substitui caderea cererii private prin investitii de la buget, a afirmat joi ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la "Banking…

- Bugetul pentru 2021 trebuie aprobat de guvernul urmator, dar in acest moment MFP a inceput o analiza a cheltuielilor pe ordonatori de credit pentru a vedea exact care este executia, a declarat miercuri ministrul Finantelor Publice (MFP), Florin Citu, intrebat daca va creste sau va ingheta salariile…

- Cu toate ca actuala Putere se lauda cu sume colosale atrase de la Uniunea Europeana, deputatul Dumitru Lovin ramane sceptic si considera ca, in aceste conditii, noile imprumuturi facute de Guvern nu-si mai aveau rostul, mai ales la dobanzile foarte mari la care au fost contractate. Pentru a avea o imagine…

- Fostul ministrul al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a postat pe pagina sa de Facebook o reacție cu privire la documentul prezentat marți de catre Florin Cițu. Acesta este de parere ca nota de informare din document nu acopera incompetența actualului Guvern. In acest context, fostul ministrul al Finanțelor, Eugen…

- Alocatiile vor fi dublate, dar acest lucru se va intampla pe etape, iar parlamentarii care voteaza legi populiste ar trebui sa mai doneze din venituri sa avem la buget mai multi bani pentru a dubla alocatiile, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi 24, potrivit Agerpres.Citește…

- Cum a reimparțit Guvernul banii la rectificare. Deficitul bugetar este cu 50 mld. lei mai mare fata de momentul adoptarii bugetului, in decembrie 2019 Deficitul este in prezent cu 50 de miliarde de lei mai mare fata de momentul adoptarii bugetului de stat pentru anul curent, in decembrie 2019, a declarat,…

- ”In 2020 jumatate din deficitul bugetar reprezinta costul crizei economice. Sa fie mai clar pentru toata lumea, JU MA TA TE. Iar acest cost are doua componente, o creștere a cheltuielilor bugetare neprevazute (cheltuieli cu sanatatea, asistența sociala, etc) și o reducere SEMNIFICATIVA a veniturilor…