Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, liderul PNL, a anuntat, luni, 17 ianuarie, inaintea sedintei coalitiei de guvernare, care sunt cele doua propuneri ale liberalilor pentru consumatorul casnic si pentru IMM-uri, informeaza Agerpres.Florin Citu a precizat ca PNL propune intoarcerea la pretul reglementat…

- Platforma Emag.ro a fost amendata de inspectorii ANPC cu 50.000 de lei pentru nereguli descoperite de Black Friday. „Comandamentul Special Black Friday – structura creata in premiera, in acest an de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – a controlat platforma operatorului economic…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a anuntat marti, 25 octombrie, ca premierul desemnat Nicolae Ciuca a trimis catre liderii partidelor parlamentare un document care reprezinta un armistitiu in baza caruia sa sustina guvernul minoritar PNL, pe o perioada determinata. Florin Citu a precizat ca PNL vine cu…

