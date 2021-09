Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu anuntat ca de la 1 ianuarie 2022 vor creste pensiile, salariul minim si alocatiile copiilor, subliniind ca isi doreste ca astfel de crestere sa se produca la inceputul fiecarui an calendaristic. „Nu vom mai folosi aceste cresteri ca instrument politic”, afirma premierul. „De la 1 ianuarie…

- PSD a reacționat, sambata, pe Facebook, la scurt timp dupa ce Florin Cițu a fost ales noul președinte al Partidului Național Liberal. Principalul partid de opoziție i-a transmis noului șef al PNL, care este și șeful guvernului, ca il așteapta la moțiune. „Cițu, te așteptam la moțiune”, este mesajul…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat duminica faptul ca oamenii le reproșeaza politicienilor de la putere, inclusiv lui Klaus Iohannis, ca au declanșat aceasta criza politica, in loc sa se ocupe de guvernare. El spune ca trebuie soluționata criza „in acord cu așteptarile cetațenilor” și a adaugat…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a anunțat, marți, la B1 TV , ca liberalii se reunesc, miercuri, de la ora 10.00, intr-o ședința a Biroului permanent național, unde vor stabili drumul pe care il parcurg in continuare și vor lua o decizie cu privire la miniștrii demisionari ai USR PLUS.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca in prezent Partidul National Liberal se afla pe un trend descendent, undeva la 20-22%, care a inceput odata cu intrarea in cursa pentru sefia partidului a contracandidatului sau, premierul Florin Citu. Orban a fost intrebat ce a dus la scaderea PNL in sondajele…

- Directorul CFR, Ovidiu Vizante, a declarat, joi dimineața, la Antena 3, ca directorii CFR au incercat sa gaseasca miercuri noaptea o soluție pentru trenul blocat in camp și a reacționat iritat cand a fost intrebat de ce nu s-a gasit o soluție pentru cei 30 de copii care au stat opt ore in tren. Ulterior,…

- „Guvernul este emanatia Partidului National Liberal si nu Partidul National Liberal este emanatia Guvernului. Guvernul trebuie sa asculte de forurile statutare ale PNL si nu Guvernul este acela care trebuie sa dea dispozitii PNL si forurilor statutare ale PNL, asta e logica.Un coleg mai tanar a spus…

