Platforma IMM Invest va fi functionala la inceputul saptamanii viitoare, marti sau miercuri, a declarat, duminica seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Platforma va fi functionala la inceputul saptamanii viitoare, marti sau miercuri, dar mai degraba marti. O sa anunt maine (luni n.r.) ora exacta cand incepe. Este gata, este testata, am vazut-o si eu. Vom sti in timp real daca CUI pe care il inscriu este real sau nu, pentru a economisi timp, dar totul trebuie sa fie gata marti sau cel tarziu miercuri, oricum in primele trei zile din saptamana viitoare. Va functiona si mai mult decat…