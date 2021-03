Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cîtu a declarat, miercuri la Parlament, ca Planul National de Redresare si Rezilienta va fi finalizat în câteva zile si va fi prezentat public. Conducerea Parlamentului a anulat ședința comuna a deputaților și senatorilor dupa ce PSD a anunțat ca nu voteaza tratatul…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca vrea ca emblema Guvernului pe care il conduce sa fie constructia de spitale noi, subliniind ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta vor fi alocate sume pentru aceste proiecte. "Bineinteles, un alt proiect care a inceput anul trecut…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca este prea devreme pentru o discutie despre o eventuala candidatura a sa la presedintia PNL, accentuand ca isi asuma „orice risc politic” pentru a face Romania sa mearga pe directia buna. „Este prea devreme sa discutam asa ceva. Eu v-am spus doar ca, in acest…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca a avut discutii, in timpul vizitei la Bruxelles, despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in prezent fiind in lucru a doua versiune. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune.…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…

- „Salarizarea din sectorul public și sistemul public de pensii au fost principalele teme pe care le-am abordat astazi, in cadrul intalnirii cu reprezentanții confederațiilor sindicale.Ambele proiecte sunt acum in lucru la Ministerul Muncii și le-am solicitat partenerilor sociali sa formuleze propuneri…

- „Extrem de utila intalnirea pe care am avut-o astazi, alaturi de ministrul Finantelor Alexandru Nazare, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea, si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor Barna Tanczos, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei. Am discutat despre…