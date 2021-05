Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat joi, 20 mai, dupa intrevederea avuta la sediul Guvernului cu presedintele PSD, Marcel Ciolacu , ca nu a negociat Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu social-democrații și ca, deși aceștia au solicitat repetat ca PNRR sa fie prezentat in Parlament, acest…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul

- Premierul Florin Citu a anuntat ca de vineri Planul National de Redresare si Rezilienta intra in dezbatere publica, iar saptamana viitoare va fi aprobat memorandumul prin care va fi adoptat mandatul pentru negocierea PNRR. Documentul poate fi accesat AICI. „Al doilea lucru…

- Documentul poate fi accesat . „Al doilea lucru discutat a fost PNRR, a fost al doilea test al acestei coalitii, dupa bugetul pe 2021. PNRR trebuie implementat pana in 2026, se pare ca trebuie sa fim aici si dupa 2024 ca sa ne asiguram ca va fi implementat. Avem astazi pentru dezbatere publica un PNRR…

- „Al doilea lucru discutat a fost PNRR, a fost al doilea test al acestei coalitii, dupa bugetul pe 2021. PNRR trebuie implementat pana in 2026, se pare ca trebuie sa fim aici si dupa 2024 ca sa ne asiguram ca va fi implementat. Avem astazi pentru dezbatere publica un PNRR care prezinta prioritatile Romaniei…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat ca in cadrul ședinței de lucru pe tema Planului de Redresare și Reziliența, de ieri, 17 martie, presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre importanța sustinerii Ministerului Sanatatii si a ministrului Vlad Voiculescu, relateaza Agerpres. „Presedintele a fost foarte…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este un atribut al Guvernului, iar social-democratii vor trebui sa explice celor din Italia, Spania, Franta "santajul" pe marginea acestui subiect, a declarat miercuri premierul Florin Citu. "Astfel de santaj nu functioneaza cu mine. Social-democratii…

- Cele 30 de miliarde de euro pe care Romania le-ar putea accesa prin Planul Național de Redresare si Rezilienta sunt in pericol din cauza unor conflicte politice intre PSD și partidele din Coaliție. Social democrații cer guvernului sa vina in Parlament cu planul care prevede proiectele finanțate din…