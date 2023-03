Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Florin Citu afirma joi ca plafonarea preturilor pentru politele de asigurare este cea mai proasta solutie dintre toate solutiile posibile! Mai bine inchidem tot si ne cumparam asigurari din Bulgaria, spune senatorul PNL, el atragand atentia ca Romania va avea inca un dosar de infringement…

- Guvernul ar putea lua in calcul plafonarea prețurilor la asigurarile RCA , daca va fi nevoie, a declarat premierul Nicolae Ciuca . El a precizat ca plafonarea se poate face doar pentru o perioada determinata de timp, pentru „cateva luni”. Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca se așteapta un raport al…

- USR solicita ca președintele ASF, Nicu Marcu, sa vina in fața Parlamentului sa dea explicații pentru majorarea prețurilor de referința la polițele RCA. Liderii PNL și PSD au refuzat sa faca acest lucru, susțin surse politice. In acest timp, se pregatește apariția pe piața a unui nou asigurator, care…

- Publicarea de catre ASF a noilor tarife RCA, mai mari cu aproximativ o treime decat precedentele, reaprinde scandalul pe piața asigurarilor auto obligatorii.Cunoscutul analist economic Radu Soviani acuza ASF ca poarta o vina directa pentru aceste scumpiri, prin complicitatea la falimentul…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa prezinte situatia financiara reala a companiei de asigurari Euroins in conditiile in care aceasta companie detinea, in august 2022, o cota de piata de 31%, iar in prezent,…

- Institutul de Studii Financiare (ISF), organism care are printre atribuții pregatirea și certificarea intermediarilor in asigurari, a avut un an 2022 plin. Peste 50.000 de romani sunt autorizați sa vanda asigurari, iar aproximativ 14.000 au intrat in piața anul trecut. ISF este unica entitate din Romania…

- Proiectul de norma al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind cresterea contributiilor datorate de asiguratorii care activeaza pe zona asigurarilor generale la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) de la 2,5%, la 4%, in urma efectelor falimentului City Insurance, a fost adoptat. Prevederea…

- Proiectul de norma al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind cresterea contributiilor datorate de asiguratorii care activeaza pe zona asigurarilor generale la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) de la 2,5%, la 4%, in urma efectelor falimentului City Insurance, a fost adoptat.…