- Pragul de 6 infectari la mia de locuitori va fi eliminat pentru școli joi seara, anunța premierul Florin Cițu. Fiecare școala va decide cum va funcționa in baza numarului de copii infectați. Hotararea CNSU care conține modificarile va fi data joi seara, a spus Cițu. „Pentru școli se scoate acea legatura…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, marți, ca masura de sustinere a unei parti din salariu pentru parintii ai caror copii fac scoala online va fi reintrodusa, resursele bugetare fiind asigurate pentru implementarea acesteia. Florin Citu a mentionat ca autoritatile vor “face totul” pentru ca cursurile scolare…

- Anul scolar 2021-2022 a inceput, ieri, festiv si in scolile din Dolj. 88.000 de prescolari, scolari si elevi au trait, ieri, emotia noului inceput. Dintre acestia, 4.960 de copii au calcat pentru prima data pragul scolii ca elevi. Ei sunt bobocii din clasa pregatitoare. Pentru cei mici, dar si pentru…

- Premierul Florin Cițu este așteptat sa participe la ceremonia de deschidere a noului an școlar la Liceul Gheorghe Lazar. Inainte de festivitate, el a ținut sa transmita elevilor un mesaj. Pe o rețea de socializare el a postat urarea ”You are going to rock this year!” insoțita de o melodie rock. La cereminia…

- Cursurile anului scolar 2021 – 2022 au inceput luni, 13 septembrie, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant, respectand masurile de protecție impuse in contextul pandemiei. Pentru cei aproximativ 2.900.000 de elevi si prescolari cursurile anului scolar 2021 – 2022…

- Noul an scolar 2021 – 2022 incepe luni, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania, excepție facand circa 7000 de copii din 12 localitați unde numarul cazurilor de Covid a crescut incidența la peste 6 la mia de locuitori. Aproape trei milioane de copii…

- Premierul Florin Cițu i-a facut “copii razgaiați” pe miniștrii USR PLUS care și-au dat demisiile luni seara. “Nu e vorba de impacare aici, e vorba de interesele romanilor, acum s-au comportat ca niște copii rasfațați. Trebuie sa aprobam legea consumatorului vulnerabil, avem de aprobat OUG care compenseaza…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat ca s-a decis ca masca de protecție sa fie obligatorie in continuare in școli, nu și in afara acestora. „Am agreat ca prioritatea tuturor este menținerea școlilor deschise cat mai mult timp posibil și oferirea posibilitații cursurilor in format fizic. De…