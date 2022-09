Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier și președinte PNL Florin Citu a spus marți, 20 septembrie, ca pensiile ar putea creste si cu 15% in 2023, ca tot nu ar fi depasita tinta de 9.4% din PIB stabilita in PNRR și i-a transmis un mesaj liderului PSD, Marcel Ciolacu, cel care a anunțat ca poate merge la Bruxelles sa negocieze…

- Pensiile pot sa creasca și cu 15% in 2023 și nu se depașește ținta de 9.4% din PIB stabilita in PNRR, susține fostul premier Florin Cițu: „Marcel Cioalcu ar face bine sa stea acasa și sa faca reformele din PNRR și nu sa cheltuiasca banii romanilor pe calatorii la Bruxelles”, anunța Mediafax.…

- Florin Cițu, fost premier și lider al PNL, susține ca Puterea iși poate permite sa creasca pensiile inclusiv cu un procent mai mare, de 15%, chiar fara renegocierea PNRR, insa trebuie facute reforme.

- PNL vrea sa creasca pensiile cu 16%. Rareș Bogdan, atenționare pentru ministrul Finanțelor: sa plece acasa daca nu gasește soluție Partidul Național Liberal vrea sa creasca pensiile romanilor pensiilor cu 16%, valoarea reprezentand echivalentul inflației din 2022. Anunțul a fost facut de vicepreședintele…

- PSD are pe fiecare sector propuneri si politici publice pe care le va prezenta si le va propune coalitiei de guvernare, a precizat prim-vicepresedintele partidului Sorin Grindeanu, care a adaugat ca masurile propuse in domeniul social vor fi prezentate in perioada urmatoare de catre

- Ministrul muncii, Marius Budai, a anunțat, duminica, la Antena 3 , ca se poarta discuții despre majorarea salariului minim, precizand ca vor fi facute cateva propuneri in acest sens in urmatoarea perioada. De asemenea, se are in vedere și indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023 cu aproximativ 5 la…

- Fostul premier liberal Florin Cițu spune ca pe langa „inepțiile” aruncate in spațiul public pe tema economiei, doua lucruri sunt certe: inflația nu va scadea prea curand și dobanzile vor crește in continuare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Multe ineptii astazi in spatiul public despre economie, preturi, dobanzi etc. Nimeni nu isi asuma nimic. Doua lucruri certe: 1. Inflatia ramane mare mult timp si are cauze interne. 2. Dobanzile vor continua sa creasca”, a scris Florin Citu, marti pe Facebook. El a adaugat ca „cheltuielile de la…