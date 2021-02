Florin Cîțu: Partidele propun prefecții, dar premierul este cel care face numirile Premierul Florin Citu a declarat, joi seara la Digi24, ca partidele fac propuneri pentru functiile de prefecti, secretari de stat, subsecretari de stat, dar toate trebuie evaluate, mentionand ca nu abdica de la trei principii: fara penali in functii publice, fara conflicte de interese si promovarea profesionistilor. Intrebat de ințelegerea dintre partidele din coaliție referitoare la imparțirea funcțiilor de prefecți din Bihor și Cluj, Florin Cițu a aratat ca nu a primit inca nicio propunere. „Nu am primit ofertele de prefecti nici de la Cluj, nici de la Bihor, nici alte oferte de prefecti. Cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

