Florin Cîțu: Pachetul de stimulare a economiei se ridică la 7% din PIB Pachetul de susținere a economiei pregatit de guvern se ridica la 7% din PIB, scrie ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pe Facebook. „Un program fara precedent”, arata acesta. Florin Cițu spune ca valoarea echivalenta a 7% din PIB va fi cheltuita pana la sfarșitul anului. El subliniaza și ca programul masiv de stimulare a economiei a stopat declinul PIB și garanteaza creșterea economica din 2021. „Fara precedent in Romania! Pachetul de sustinere a economiei o sa depaseasca, ATENTIE, 7% din PIB pana la finalul anului. Deja in primele 9 luni am injectat SUPLIMENTAR in economie 34.5 miliarde lei (3.2%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Florin Citu afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, ca pachetul de sustinere a economiei va depasi 7% din PIB pana la finalul anului. el subliniaza ca programul masiv de stimulare a economiei a stopat declinul si garanteaza cresterea puternica in 2021. ”Fara precedent…

- ”Fara precedent in Romania! Pachetul de sustinere a economiei o sa depaseasca, ATENTIE, 7% din PIB pana la finalul anului. Deja in primele 9 luni am injectat SUPLIMENTAR in economie 34.5 miliarde lei (3.2% din PIB)”, scrie Citu pe Facebook. El afirma ca sumele injectate suplimentar in economie de guvernul…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, anunta ca in primele noua luni din acest au fost injectate suplimentar in economie 34,5 miliarde de lei, 3,2% din PIB. Florin Citu sustine ca acest program de stimulare a economiei a stopat declinul economiei in 2020 si garanteaza o crestere economica in 2021.Ministrul…

- ”Fara precedent in Romania! Pachetul de sustinere a economiei o sa depaseasca, ATENTIE, 7% din PIB pana la finalul anului. Deja in primele 9 luni am injectat SUPLIMENTAR in economie 34.5 miliarde lei (3.2% din PIB)”, scrie Citu pe Facebook. El afirma ca sumele injectate suplimentar in economie de guvernul…

- "Fara precedent in Romania! Pachetul de susținere a economiei o sa depașeasca, ATENȚIE, 7% din PIB pana la finalul anului", anunta ministrul de Finante.Florin Cițu susține ca, in primele noua luni ale acestui an, guvernul "a injectat suplimentar in economie 34.5 miliarde lei (3.2% din PIB)".…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca pachetul de susținere a economiei o sa depașeasca 7% din PIB pana la finalul anului. Cițu susține ca, in primele noua luni ale acestui an, guvernul ”a injectat suplimentar in economie 34.5 miliarde lei (3.2% din PIB)”. „Fara precedent…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca a fost aprobata rectificarea bugetara anuala. „Facem rectificarea bugetara dupa ce avem executia bugetara la 6 luni de zile. La aceasta rectificare bugetara am luat in calcul cateva elemente. Pentru noi…

- Criza economica a insemnat cheltuieli mai mari la buget pentru toate tarile, dar Romania a inregistrat cea mai mica crestere a deficitului bugetar fata de estimarea initiala, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "Am promis o politica fiscala prudenta, responsabila si neinflationista…