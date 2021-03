Stiri pe aceeasi tema

- „De la Ministerul de Finante am avut o ordonanta de urgenta care a clarificat cateva lucruri. Au fost adoptate, in ultimul an, mai multe acte normative si aplicarea acestora nu se putea face pentru ca interpretarea era dificila si a trebuit sa corectam aceste lucruri. A fost, bineinteles, si acea problema…

- Vot final pentru Legea plafoanelor! Proiectul legislativ nr. 111/2021 a primit miercuri votul deputaților, cu 179 de voturi „pentru”, 135 „contra”, o abținere, iar un deputat nu a votat. Au fost prezenți 315 deputați.Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați in cadrul fiscal-bugetar…

- Alianta Organizatiilor Studentesti organizeaza actiuni de protest Foto: Arhiva. Alianta Organizatiilor Studentesti organizeaza vineri actiuni de protest în Bucuresti si în mai multe orase din tara. Studentii sunt nemultumiti de limitarea dreptului la transportul feroviar…

- Vicepremierul Kelemen Hunor susține ca nu exista in coaliție un acord pentru inghețarea pensiilor in acest an. „Nu exista un acord pentru inghețarea pensiilor. Punct”, a spus liderul UDMR luni. Afirmațiea vine in contrast cu ce a spus anterior, in aceeași zi, prim-ministrul Florin Cițu. Vicepremierul…

- Prefecții nu vor mai fi funcționari publici Cseke Attila. Foto: Agerpres. Pensiile de anul acesta vor fi mai mari decât anul trecut, iar cheltuielile cu pensiile vor creste cu aproape 8 miliarde de lei - a declarat, astazi, premierul Florin Cîtu, dupa sedinta de guvern.…

- Guvernul a discutat, in prima lectura, legea privind stabilirea ajutorului pentru consumatorul vulnerabil din sectorul energetic Guvernul a dezbatut, miercuri, in prima lectura, proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil din sectorul energetic, proiectul urmand sa mearga spre avizare la ministere…

- In urma desemnarii de catre Klaus Iohannis pentru funcția de prim-ministru in persoana lui Florin Cițu, Biroul Politic Național a fost convocat marți seara pentru desemnarea miniștrilor. Mai mult de atat și liderii USR PLUS sunt in ședința de mai multe ore, principalul subiect fiind tot stabilirea…

- Președintele Klaus Iohannis a anuntat ca dupa consultarile de la Palatul Cotroceni a decis sa il desemneze ca premier pe Florin Cițu. Klaus Iohannis a sus ca lucrurile s-au „cristalizat” și o coaliție formata din PNL, USR PLUS și UDMR a fost formalizata și a dovedit deja majoritatea in Parlamentul Romaniei.…