Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat, sambata, ca o prioritate si urgenta a noii sesiuni parlamentare este adoptarea legii offshore. „In primul rand, provocarea imediata este data de preturile la energie. Au fost gasite cateva solutii pe termen scurt, dar ele nu sunt de ajuns. Compensarea unei parti din factura rezolva problema cateva luni de […] The post Florin Citu: O urgenta o reprezinta adoptarea legii offshore, care tine de aceasta securitate energetica a Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .