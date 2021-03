Stiri pe aceeasi tema

- „Impozitul specific nu a fost platit si nu se plateste pana in martie anul acesta, incepand cu starea de urgenta si pana in martie anul acesta, si pentru ca sunt restrictii in continuare ne gandim sa prelungim lucrul acesta, deci impozitul specific pentru acest sector nu a fost platit. Autoritatilor…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, si-a dat acordul pentru alocarea sumei de 2,5 miliarde de lei pentru sprijinirea operatorilor din industria turismului, a declarat, luni, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel…

- Premierul Florin Cițu promite intr-un mesaj postat pe Facebook ca va face tot posibilul sa relanseze economia in 2021 și le cere romanilor sa aiba incredere in guvern. Ministrul Cseke Attila vrea sa schimbe statutul prefecților. Nu vor mai fi inalți funcționari publici Mesajul integral al lui Cițu:…

- Premierul Florin Citu a anuntat, luni, dupa sedinta de Guvern, ca o serie de masuri active care s-au derulat in 2020 vor fi continuate si anul viitor, referindu-se la somajul tehnic, IMM Invest si munca flexibila. OUG cu toate masurile va fi adoptata in sedinta de Guvern. Premierul Florin…