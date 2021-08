Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce Alin Nica l-a facut responsabil pe Nicolae Robu de scandalul care a avut loc sambata trecuta la conferința municipala de alegeri a PNL Timiș, a venit și replica fostului primar pe Facebook. Robu și-a intitulat postarea „reacție la declarațiile de mojic ale lui Alin Nica publicate…

- ”Este absolut revoltator ce se intampla acolo. Acolo sunt epurari de tip stalinist. Au fost suspendati din functie aproape 20 de membri ai PNL, membri importanti, membri care au participat la toate campaniile, membri care au contribuit la toate rezultatele bune care au fost obtinute la nivelul judetului…

- Primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ca a fost demis din functia de presedinte al PNL Lugoj si a afirmat ca "PNL Timis a aratat astazi ca desconsidera în primul rând comunitatea noastra". "Faptul ca ni s-au retras niste functii politice,…

- Premierul Florin Cițu a avut marți o videoconferința cu prefecții din județele grav afectate de inundațiile din ultimele zile. „Vreau sa ma sigur ca știm exact de ce avem nevoie in plan local, ca nimeni sa nu sufere in perioada urmatoare. Am mai auzit cand mai discutam despre inundații ca totul este…

- Avertizare COD ROȘU de inundații pana la ora 15,00 pe Raurile din bazinele hidrografice: Geoagiu (Manastirea – afluent al raului Mureș) – bazin amonte S.H. Valea Manastirii FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe…

- Autoritațile au confirmat miercuri 379 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 33.057 de teste. Au murit 52 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 493 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat miercuri 379 de cazuri noi de infectare cu coronavirus,…

- Astfel, Capitala cu 36,05% si judetul Cluj cu 33,17% se afla pe primele locuri în ceea ce priveste persoanele vaccinate anti-COVID cu cel putin o doza, a informat, pe Facebook, Platforma nationala de vaccinare, care…

- Bucharest with 36.05% and Cluj County with 33.17% are on the first places in terms of people vaccinated against COVID with at least one dose, the National Vaccination Platform, which presents a situation of the immunized population until Thursday at 12.00, informed on Facebook. On the next…