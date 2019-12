Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea pensiilor speciale a starnit valva in Romania, iar mii de grefieri au amenințat, miercuri dimineața, ca vor intra in greva. Protestele lor, insa, au avut rezultate, intrucat proiectul de lege ce urma sa abroge pensiile speciale a fost scos de pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

- Plenul Camerei Deputatilor va dezbate, miercuri, abrogarea pensiilor speciale, cu exceptia celor din sistemul de aparare si ordine publica, dar si reducerea TVA de la 19% la 16% si dublarea alocatiilor copiilor. PSD a reusit sa impuna, in comisii, adoptarea acestor masuri fiscale care, spun liberalii,…

- ​Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor reia, marti, dezbaterile cu privire la doua proiecte de lege referitoare la pensiile speciale, initiate de PNL si, respectiv, USR. Sedinta comisiei este programata sa înceapa la ora 16,00. Proiectul PNL propune eliminarea pensiilor de…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat marti seara, ca Guvernul a ajuns la un consens in ceea ce priveste pensiile speciale, PNL dorindu-si un sistem de pensii bazat pe contributivitate, pentru ca nu trebuie sa mai existe doua feluri de pensii.

- Guvernul vrea sa interzica cumularea pensiei cu salariul in cazul persoanelor care s-au pensionat „prea devreme”, dar inca sunt angajate pentru a primi un „salariu bonus”.Intenția guvernului de a interzice cumulul pensiei cu salariu platit de stat ar lasa fara venituri importante mai multe persoane…

- Comisia pentru munca din Camera Deputatilor a amanat dezbaterea proiectului USR privind eliminarea unor pensii speciale. Proiectul zace de doi ani prin sertare. O data cu investirea noului Guvern, USR a conditionat sustinerea in Parlament de adoptarea proiectului privind eliminarea pensiilor speciale.…

- Florin Cițu, ministrul de finanțe, prefera ca eliminarea pensiilor speciale sa se faca prin proiect de lege dezbatut și aprobat in Parlament. In ceea ce privește salariile exagerate ale unor bugetari, ministrul crede ca aceasta problema va disparea odata cu reorganizarea ministerelor, al caror numar…

- BUGET 2020. "Incerc sa-l aduc (n.r. - bugetul) inainte de 20 decembrie, deci in acea perioada sa venim cu el in Parlament ca sa-l putem dezbate si sa fie aprobat. Rectificarea, in jur de 26-27 noiembrie, deci pana pe 30 noiembrie”, a spus Florin Citu. El a confirmat ca rectificarea bugetara…