- Apar informații complete privind omul desemnat de Florin Cițu sa ii ia locul la Ministerul Finanțelor. Lucian Heius, propus pentru a ocupa functia de ministru al Finantelor Publice, este deputat de Hunedoara si a intrat in politica in 1999. Inginer de profesie, Heius a lucrat in sectorul privat pana…

- Grupul de lucru fiscalitate din cadrul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) a avut o intrevedere cu ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pentru a detalia prioritatile in materie fiscala, dar si pentru a evalua sincronizarea acestora cu obiectivele ministerului de resort si a discuta maniera…

- Eugen Teodorovici, fost ministru de Finanțe in Guvernul PSD, a vorbit despre deficitul bugetar și a prezentat o serie de documente la Antena 3, facand referire la Florin Cițu, actualul ministru al Finantelor Publice.

- Cițu: Programul "Prima Casa" exista, functioneaza și are un plafon de doua miliarde de lei Programul "Prima Casa" functioneaza, are un plafon de doua miliarde de lei si nu au fost schimbate nici criteriile de acordare a creditului, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice,…

- Evaziunea fiscala a ajuns o problema de siguranta nationala, spune Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, pe pagina sa de Facebook. De asemenea, el mai spus ca va introduce, la inceput de an, in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare…

- Decizia privind asumarea raspunderii sau dezbatere pe proiectul de buget pentru anul 2020 o vom lua dupa discutiile pe care le vom avea cu partenerii politici din Coalitie, dar, asa cum arata lucrurile, exista un risc foarte mare ca in cazul in care optam pentru dezbateri in Parlament sa ajungem…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a precizat luni ca i-a recomandat ministrului Finantelor Publice, Florin Citu, sa contacteze institutional compania UiPath, lider mondial in domeniul automatizarii robotice, pentru…