- "Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la o intalnire cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, și cu reprezentanți ai ANRE, Transelectrica, OPCOM și Consiliului Concurenței privind creșterea prețurilor la energie, ca autoritațile trebuie sa verifice daca anumite…

- Cresterea preturilor pe piata gazelor si a energiei electrice a fost analizata la Guvern. Premierul Florin Citu i-a chemat la discutii pe ministrii Energiei și Muncii, dar și pe reprezentantii ANRE și ai Consiliului Concurentei. "Nu vom interveni pentru a plafona preturile.

