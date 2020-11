Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar este una dintre cele mai mari provocari ale economiei Romaniei, și nu doar din cauza creșterii foarte mari, ci și din perspectiva corecției deficitului, care nu trebuie sa fie abrupta. Raportul trimestrial al BNR arata ca cel mai bine ar fi un program de corecție a deficitului care…

- Potrivit ministrului, in trimestrul trei economia Romaniei isi va reveni, iar toate estimarile, atat cele nationale cat si internationale, preconizeaza o crestere pentru anul viitor. "Economia va reveni din trimestrul trei. Iar tot Institutul National de Statistica a prezentat datele in comertul cu…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, vineri seara, dupa sedinta de Guvern, ca a fost aprobata rectificarea bugetara anuala. „Facem rectificarea bugetara dupa ce avem executia bugetara la 6 luni de zile. La aceasta rectificare bugetara am luat in calcul cateva elemente. Pentru noi…

- Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica, informeaza Agerpres.In primele sase luni ale acestui an, economia Romaniei a scazut cu 3,9% comparativ cu perioada…

- Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Fata de T2 2019, scaderea Produsului Intern Brut a fost de 10,5%, atat pe serie bruta cat si pe serie ajustata sezonier.…

- Guvernul va aproba vineri o Ordonanta de Urgenta care va aduce unele modificari necesare pentru a pune in aplicare rectificarea bugetara, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit Agerpres.