Florin Cîțu nu va face parte din viitorul Guvern: PSD și USR m-au dat jos, nu există compatibilitate Președintele PNL Florin Cițu spune ca nu exista „compatibilitate” intre el și PSD sau USR, pentru ca cele doua partide l-au dat jos prin moțiune de cenzura. Cițu afirma ca nu va fi premier in viitorul Executiv. Florin Cițu a fost intrebat, duminica, daca va face parte din viitorul Guvern, iar el a raspuns: „In […] Articolul Florin Cițu nu va face parte din viitorul Guvern: PSD și USR m-au dat jos, nu exista compatibilitate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar, presedintele PNL Florin Citu, anunta ca nu va face parte din viitorul Executiv si exclude posibilitatea incheierii unei aliante cu PSD. ”Congresul din 2021 a fost despre lupta mea cu PSD.

- Nicolae Ciuca este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou guvern. Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa consultarile de la Cotroceni. ”Discuțiile de astazi au fost mai bune decat ultimele discuții. Am reiterat la fiecare intalnire ca acum este nevoie de o soluție…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se arata increzator dupa declarațiile facute de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. El susține ca Iohannis e cel mai in masura sa scape Romania de actuala criza.PSD vrea alegeri anticipate, iar pana atunci un Guvern de tehnocrați. In acest sens liderul PSD ii…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu critica dur ultimele masuri luate de Guvern inainte de a fi demis. Liderul cere convocarea Parlamentului pentru anularea masurilor luate de Executiv prin care sunt suspendate internarile si operatiile in spitale, cu exceptia urgentelor si a nasterilor.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca social-democratii vor o „intelegere politica” cu presedintele Romaniei" pentru declansarea alegerilor anticipate in martie 2021, urmand ca pana atunci Executivul sa fie condus de tehnocrati. „Este exclus ca PSD sa voteze un guvern minoritar…

- Potrivit șefei statului, in cadrul intrevederii oficialii au discutat despre evoluțiile politice din țarile noastre in ultimele luni și despre agenda de reforme a noului Guvern de la Chișinau, transmite Știri.md. "Interlocutorul meu m-a asigurat de sprijinul Germaniei pentru reformele planificate…

- Scena politca este in fierbere dupa anunțul premierului de revocare a ministrului Justiției Stelian Ion, ce a declanșat o criza profunda in coaliție. Liderii politici reacționeaza. Președintele PSD Marcel Ciolacu a avut o prima reactie legat de cel mai mare scandal declanșat pana acum in coalitie. Presedintele…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat miercuri seara ca social-democrații nu vor susține un guvern minoritar PNL. „In privința unui guvern minoritar USR n-am luat inca o decizie”, a spus...