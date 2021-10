Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Nu-l vom mai avea pe Florin Cițu in viitorul Guvern in nicio funcție. Intrebat, duminica, la intrarea in sediul central al PNL, daca doreste sa faca parte dintr-un viitor guvern condus de Nicole Ciuca, Citu a precizat: „Nu. In acest cabinet in niciun caz. Avem atat de multa treaba la partid……

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat duminica, la intrarea in sediul partidului, ca nu va face parte din Guvernul Ciuca, iar pentru preluarea functiei de presedinte al Senatului se gandeste daca isi va depune candidatura.

- Florin Citu a afirmat ca nu va face parte din Guvernul Ciuca, iar pentru preluarea functiei de presedinte al Senatului se gandeste daca isi va depune candidatura, informeaza Agerpres . Intrebat, duminica, 24 octombrie, la intrarea in sediul central al PNL, daca doreste sa faca parte dintr-un viitor…

- Presedintele PNL, Florin Cîtu, a afirmat ca nu va face parte din Guvernul Ciuca, iar pentru preluarea functiei de presedinte al Senatului se gândeste daca îsi va depune candidatura, transmite Agerpres.Întrebat, duminica, la intrarea în sediul central al PNL, daca…

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, intrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Citu sa ocupe o alta functie in urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, a replicat ca astfel de lucruri “se pot discuta”. Pe de alta parte, a precizat ca este…

- „Mi-am prezentat astazi viziunea privind viitorul Partidului Național Liberal in fața colegilor din Organizația PNL Galați. Le-am transmis liberalilor galațeni ca suntem in data de 25 august, ultima zi de depunere a candidaturilor, astfel ca, la Congresul PNL din 25 septembrie trebuie sa aleaga intre…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Romania TV, ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Cițu la inceputul noii sesiuni parlamentare, mai precis dupa congresele PNL si USR PLUS care vor avea loc in septembrie. „O sa discut cu colegii mei.…

- Președintele PNL Ludovic Orban anunța, miercuri, ca va depune joi moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia PNL. „Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi inregistra maine dupa-amiaza (joi – n.r.), la sediul PNL. Dupa 4 ani de munca…