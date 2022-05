Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat luni ca nu este de acord cu modificarea Codului fiscal si a mentionat ca asteapta o discutie in cadrul PNL in acest sens. El a adaugat ca Ministerul Finanțelor condus de PSD manipuleaza deficitul bugetar prin nerambursarea TVA și taierea investițiilor.…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat, luni, ca o discutie oficiala in PNL pe tema eliminarii cotei unice de impozitare nu exista pana in acest moment, subiectul urmand sa fie abordat la urmatorul Birou Executiv National sau BPN al partidului, insa a mentionat ca presedintele PNL, premierul…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a declarat ca nu a fost „nicio discutie oficiala” in PNL privind cota unica de impozitare, deși premierul Nicolae Ciuca s-a pronunțat public ca este adeptul acestei variante.„In Partidul Național Liberal nu a fost nicio discutie oficiala pe tema acestui subiect. Nu…

- Președintele Senatului, liberalul Florin Cițu, a declarat miercuri, 18 mai, ca nu a fost nicio discutie in interiorul PNL cu privire la posibilitatea introducerii impozitarii progresive, dorita de PSD. „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, s-a pronuntat, luni, pentru predictibilitate si pentru o mentinere a Codului fiscal in actuala forma, sustinand ca PNL are solutii de colectare a veniturilor fara cresterea taxelor. Intrebat despre necesitatea modificarii Codului fiscal, Citu a spus: „Nu trebuie…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, se afla in drum spre Kiev, a anunțat, miercuri, senatorul PNL Daniel Fenechiu, citat de Hotnews . Plecarea lui Cițu in Ucraina are loc in contextul in care, in urma cu o zi, premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-au aflat in…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat marti, 19 aprilie, cu referire la acuzatiile aduse de liderul PSD, Marcel Ciolacu, privind achizitia de vaccinuri in perioada in care Cițu a fost premier, ca „a fost un plan facut de Ursula von der Leyen” și ca șefa Comisiei Europene ar putea fi „anchetata”…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca, daca "se impune", va merge impreuna cu premierul Nicolae Ciuca la Bruxelles pentru a lamuri Comisia Europeana cu privire la faptul ca o parte din fondurile europene pot sa fie folosite pentru masurile sociale propuse de coalitia de guvernare, printre…