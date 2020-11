Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, sambata, ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor, iar in cazul in care legea va fi promulgata va trebui „sa taiem de undeva”. „Contul sigur este, bani nu sunt. Deci aici mi se pare ca avem un precedent periculos in ceea ce se intampla in Romania…

- Seful statului sustine ca in fata unei iminente intrari in vigoare a unui act normativ fara stabilirea unor surse de finantare certe si in contextul unor eforturi financiare neprevazute ale statului roman in combaterea raspandirii noului coronavirus, chiar persoanele vizate de masurile de crestere a…

- Președintele Klaus Iohannis retrimite in Parlament, pentru a fi examinata, legea care permite dublarea alocațiilor pentru copii. ​​Klaus Iohannis a retrimis in Parlament actul normativ prin care se respingea ordonanța de urgența a guvernului care prevede o majorare eșalonata a alocațiilor. Șeful statului…