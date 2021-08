Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, premierul Romaniei, a declarat, sambata, la Botoșani intr-o declarație de presa transmisa de Digi24 ca vaccinul ramane singura soluție impotriva pandemiei. „Am vazut o creștere a numarului de infectari, am spus tot timpul ca ar trebui sa ne vaccinam daca vrem sa trecem peste pandemie.…

- Potrivit Comitetului Național de Vaccinare anti-COVID (CNCAV) 16.311 persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore in Romania Numarul este cu peste 700 mai mic fața de ziua precedenta și in continuare mult sub media de 20.000 de saptamana trecuta. Numarul celor vaccinați in ultimele 24 de ore a scazut…

- Comitetul Național de Vaccinare anti-COVID (CNCAV) a anunțat miercuri, 7 iulie, ca 17.075 persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore. Numarul este puțin mai mare fața de ziua precedenta, cand s-au prezentat 16.705 de persoane, dar sub media de 20.000 a saptamanii trecute. Potrivit datelor CNCAV, 10.409…

- Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV) a anunțat marți, 6 iulie, ca 16.705 persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore. Numarul este in foarte ușoara creștere fața de ziua precedenta cand s-au prezentat 16.455 de persoane, dar sub media de 20.000 a saptamanii trecute.Marți, Valeriu Gheorghița afirma…

- Comitetul Național de Vaccinare anti-COVID a anunțat luni, 5 iulie, ca 16.455 de persoane s-au imunizat in ultimele 24 de ore. Numarul este in creștere fața de ziua precedenta, cand s-a inregistrat cea mai scazuta prezența zilnica la vaccinare, dupa data de 28 februarie. Potrivit CNCAV, 9.213 persoane…

- In topul judetelor cu cei mai putini vaccinati, Suceava se mentine pe primul loc, cu doar 15% persoane imunizate din totalul celor eligibile, urmat de judetele Botosani, Giurgiu, Covasna si Bacau. Municipiul Bucuresti este pe primul loc la rata de acoperire vaccinala din populatia eligibila, cu 43,8%.…

- Mugur Mihaescu parodiaza clipurile pro-vaccinare ale miniștrilor din cabinetul premierului Florin Cițu. „Vaccinul pentru mine conține 200.000 de locuri de munca șterse cu buretele intr-o seara, un milion de oameni aruncați in saracie. Vaccinul, pentru mine, conține un milion de oameni aruncați in saracie.…