- "Am avut astazi o intalnire foarte buna cu reprezentanții Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania.Vrem sa gasim impreuna soluții pentru a redeschide, in condiții de siguranța sanitara, industria ospitalitații și toți romanii sa aiba acces la aceste servicii, sa-și poata petrece…

- Premierul Florin Cițu a avut, marți, o intalnire cu reprezentantii din domeniul HoReCa. Șeful Guvernului spune ca sunt cautate solutii pentru a redeschide industria ospitalitatii in conditii de siguranta. Florin Cițu a mai spus ca iși dorește ca toti romanii sa-si poata petrece concediul in tara. „Am…

- Vaccinarea si respectarea masurilor sanitare raman solutiile sigure in perspectiva redeschiderii sectorului HoReCa dupa 1 iunie, a afirmat premierul Florin Citu, marti, la finalul intrevederii pe care a avut-o cu reprezentantii Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania.…

- ​Angajații din industria HoReCa care doresc sa se vaccineze vor putea avea acces mai facil la vaccinul anti-COVID, a declarat marți Dragos Petrescu, reprezentantul Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din România (HORA), la finalul unei întâlniri cu premierul Florin…

- Vrem sa gasim impreuna soluții pentru a redeschide, in condiții de siguranța sanitara, industria ospitalitații și toți romanii sa aiba acces la aceste servicii, sa-și poata petrece concediul in țara, transmite Florin Cițu dupa intalnirea cu reprezentanții Horeca. „Am avut astazi o intalnire…

- Florin Citu a fost intrebat joi, ce parere are despre faptul ca HORA doreste sa dea Guvernul in judecata pentru ca restrictiile impuse in domeniu si pentru faptul ca nu a fost dat ajutorul de stat. “Aici nu inteleg foarte mult ce se intampla. Imi aduc aminte ca anul trecut tot sectorul nu a platit impozite…

- Industria turismului trebuie sa beneficieze de despagubiri in regim de urgenta si orice inchidere a activitatii in HoReCA face si mai grea restartarea si arunca si mai multi angajati in somaj si operatori in faliment, a declarat miercuri presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor…

- Administratorii restaurantelor și hotelurilor nu isi vor obliga angajatii sa se vaccineze impotriva coronavirusului, insa ii va incuraja sa faca asta. De altfel, nici nu vor refuza accesul clienților care nu s-au imunizat, a anunțat presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor…