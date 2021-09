Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține ca Romania risca consecințe grave la nivel internațional din cauza crizei politice generate de actuala coaliție. "Haosul creat de PNL și USR are consecințe evidente la nivel economic și internațional pentru #Romania, afectand nivelul de trai al…

- Se va incurca oare USRPlus in propriile fente politice? Cel mai probabil o potentiala revenire a sa la guvernare, pe care nu scapa nici o ocazie sa spuna ca si-o doreste, se va face in conditii mai putin favorabile ca acum, indiferent cine va ocupa pozitia de prim-ministru. Cine castiga si cine pierde…

- Alocatiile pentru copii si pensiile vor creste la începutul anului 2022, însa procentul de majorare a acestora nu a fost înca stabilit, a declarat, sâmbata, la Botosani, premierul Florin Cîtu.Acesta a afirmat ca îsi doreste ca majorarile de alocatii si de…

- Europarlamentarul Mihai Tudose contesta creșterea economica de 13,6% anunțata de Florin Cițu. „Cel mai fericit cioclu. Premierul cu cazier/ țepar joaca alba-neagra cu datele economice. Anunța creștere de 13,6% in trimestrul doi al anului, dar sa o raporteze la contractarea cu 12,3% din același trimestru…

- Premierul Cițu despre creșterea prețurilor: „Sunt mai multi factori, majoritatea externi. Am preluat o economie bolnava dupa 30 de ani” Premierul Cițu despre creșterea prețurilor: „Sunt mai multi factori, majoritatea externi. Am preluat o economie bolnava dupa 30 de ani” Primul ministru Florin Cițu…

- Rata inflatiei este mare, insa situația nu trebuie sa produca ingrijorare – cresterea preturilor este doar temporara, spune premierul Florin Citu. El a vorbit despre aceste cifre dupa ce Banca Nationala a revizuit in crestere semnificativa prognoza de inflatie la sfarsitul acestui an, la 5,6 la suta,…

- Institutul Național de Statistica a publicat astazi, 13 iulie, indicele prețurilor bunurilor de consum pentru luna iunie, scoțand in evidența creșterile de prețuri care i-au afectat pe romani in ultimul an. Conform raportului INS, rata anuala a inflației a ajuns la 3,9%, in creștere cu 0,1% fața de…

- Prognoza inflatiei pe termen mediu a Bancii Nationale a Romaniei nu este inca alarmanta, iar majorarea preturilor la curent si la gaze sunt tranzitorii, a afirmat miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Nu, in urmatoarea sedinta de politica monetara nu ne asteptam…