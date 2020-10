Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, ii amenința pe cei de la PSD ca vor plati cu toții pentru distrugerea economiei naționale. Cițu arata ca actualul Guvern trebuie sa plateasca pentru imprumuturi facute de PSD in anul 2017, intr-o perioada de creștere economica.Citește și: Adrian Streinu-Cercel:…

- Pe 11 si 12 septembrie a avut loc la Berlin reuniunea informala a ministrilor de finante din UE, iar principalele teme de discutii au fost: implementarea planurilor de redresare a economiei la nivelul Uniunii Europene, sistemul de resurse proprii ale bugetului european, modalitati de asigurare a unui…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, afirma ca PSD nu s-a schimbat: „Este tot PSD-ul lui Dragnea, Tudose, Dancila, Valcov, Grindeanu care are un singur obiectiv- sa omoare sectorul privat”. „PSD -ul nu...

- Ministrul de Finante, Florin Citu, afirma ca toate deficitele bugetare ”au explodat”, criza economica insemnand cheltuieli mai mari de la buget pentru toate tarile. ”Totusi, Romania are cea mai mica crestere a deficitului bugetar fata de estimarea initiala”, sustine el, mentionand ca lucrul cel mai…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca Romania va evita, in anul 2020, recesiunea tehnica. El arata ca actualul Guvern a facut cele mai mari investiții din ultimii 10 ani.Citește și: SURSE - Basescu pregatește un atac in FORȚA: cum s-au facut jocurile in culisele negocierilor de pe…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat majorarea alocațiilor pentru copii „in jur de 15%”. Florin Cițu a declarat luni la Realitatea Plus ca, in opinia sa, legea care prevede dublarea alocațiilor pentru copii este una populista și neconstituționala, care a fost aprobata dupa ce a fost aprobat…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat ca alocațiile pentru copii vor fi majorate cu aproximativ 15% de la inceputul lunii viitoare. O alta creștere este prevazuta pentru data de 1 ianuarie anul viitor. Florin Cițu a declarat la Realitatea Plus ca, in opinia sa, legea care prevede dublarea alocațiilor…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța majorarea alocațiilor pentru copii in jur de 15%, urmand ca la 1 ianuarie sa urmeze o alta creștere. Florin Cițu a declarat luni la Realitatea Plus ca, in opinia sa, legea care prevede dublarea alocațiilor pentru copii este una populista și neconstituționala,…