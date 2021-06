Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Miscarea Populara (PMP), Cristian Diaconescu, a criticat, duminica, intr-o conferinta de presa, faptul ca desi se afla la frontiera estica a UE si NATO, Romania nu este interesata de marile proiecte de infrastructura. "As avea o intrebare care nu imi doresc neaparat sa ramana retorica.…

- In urma cu cateva zile, Grupul ATP din Baia Mare a lansat pe piața primul autobuz 100% electric construit in Romania. Acum, Primaria Oradea anunța ca va testa, timp de o luna, noul ATP Bus e-UpCity, pentru ca aceasta este denumirea lui oficiala. Municipalitatea dorește, ca in timpul testarii, sa estimeze…

- Romania are nevoie de infrastructura, iar proiectele in materie vor fi facute in termenul asumat, a declarat prim-ministrul Florin Citu, care a precizat ca va discuta acest subiect si in cadrul vizitei de la Bruxelles in care va merge in aceasta saptamana. "Am vrut neaparat sa vad acest…

- „Problema pe care o vad si o vom remedia in aceasta guvernare este ca incepem proiecte de infrastructura si apoi dureaza si dureaza si dureaza. Si acest proiect, inteleg ca a fost in 2007 prima intentie, dar in 2015 a fost pregatit si abia acum putem sa vedem ca se apropie de finalizare. Ceea ce pot…

- Florin Citu a afirmat, marti, intr-o vizita facuta pe santierul variantei de ocolire a municipiului Satu Mare, ca problema este aceea ca sunt incepute proiecte de infrastructura, dar ca dureaza pana cand sunt finalizate. “Problema pe care o vad si o vom remedia in aceasta guvernare este ca incepem…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Au trecut 167 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai cunoscuți ingineri constructori romani, pionier al tehnicii mondiale in proiectarea și construirea podurilor, Anghel Saligny. Numele lui Anghel Saligny este legat, fara indoiala, de cea mai importanta lucrare…

- Romania nu a reusit sa construiasca autostrazi intr-un ritm sustinut dintr-un cumul de motive, fiind o chestiune de stabilitate, de viziune si de negociere, a explicat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la un eveniment online, intrebat fiind de ce Romania nu a reusit sa construiasca autostrazi…