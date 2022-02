Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea simpla impotriva ministrului energiei, Virgil Popescu, a picat, miercuri, la vot, in plenul Camerei Deputaților. Motiunea intitulata “Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul “saptamana viitoare” Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei” a intrunit…

- George Simion considera ca Parchetul General face show mediatic in cazul deschiderii unui dosar penal pe numele sau, pentru ultraj, in legatura cu incidentul agresiunii din Parlament, la adresa ministrului Energiei, Virgil Popescu. Copreședintele AUR susține ca nu poate fi incadrata ca ultraj atitudinea…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a anuntat ca va propune introducerea de sancțiuni „clare și dure” in Parlament, pentru incidente precum cel in care copreședintele AUR, George Simion, l-a agresat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Nu este singurul incident. In momentul in care a fost depusa…

- Liderii coaliției PSD, PNL și UDMR se intrunesc, astazi, la ora 15.00, intr-o ședința, anunța Antena3. Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor se vor reuni, luni, 7 februarie, intr-o ședința. Aceștia ar urma sa se discute despre moțiunea simpla depusa de USR pe numele lui Virgil Popescu,…

- Parlamentarii USR le cer miniștrilor Energiei și Internelor, Virgil Popescu și Lucian Bode, sa demisioneze din Executiv. Ei susțin ca Popescu nu a pregatit liberalizarea prețurilor la energie, iar Bode „se lasa condus de milițienii din acest minister”. „Cerem demisia ministrului Energiei, Virgil Popescu.…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, luni, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa se intalneasca, luni, la 11.30, la Guvern, cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu liderul PNL, Florin Cițu…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, miercuri seara, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Potrivit unor surse politice, in ședința de la Palatul Victoria se discuta bugetul și proiectul legii privind condiționarea accesului…

- Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) trebuie sa depuna, din din 27 noiembrie, cereri pentru compensarea consumurilor de energie electrica si/sau gaze naturale. In caz contrar, furnizorii nu vor aplica aceasta masura, a anuntat, sambata, pe pagina de Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Ordinul…