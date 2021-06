Florin Cîţu: Nu mai facem PNDL. Prin Compania Naţională de Investiţii avem proiecte de 7 miliarde lei „Eu vorbesc despre ceea ce avem noi astazi in CNI. Eu asa lucrez, cu date. In CNI avem deja proiecte de 7 miliarde de lei si pornim de aici. Putem sa avansam orice cifra vrem: 80 de miliarde, 90 de miliarde. Putem sa avansam ce vrem noi, dar astazi si ceea ce putem sa finantam in momentul acesta prin buget avem 7 miliarde de lei in CNI, acestea sunt proiectele, nu sunt mai multe. Daca se vor depune mai multe proiecte bineinteles ca vom gasi surse de finantare. Am spus ca nu trebuie sa ramana nicio comuna, niciun oras din Romania nedezvoltat, mai ales cele care nu pot sa acceseze fonduri europene.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

