Florin Cițu iși pierde puterile! Fostul premier va fi schimbat de PNL de la șefia Senatului. Senatorii liberali se reunesc miercuri, de la 09:30, intr-o ședința de grup, unde vor decide sa-l inlature pe colegul lor din fruntea Senatului. Funcția ar urma sa fie preluata interimar, pana la sesiunea din toamna, de unul dintre vicepreședinți, […]