Florin Cîțu nu mai afirmă, ferm convins, că rămâne premier: “Toate opţiunile sunt pe masă după ziua de marţi” Florin Cițu nu mai este așa ferm convins ca ramane premier și dupa moțiunea de cenzura de marți, chiar și in situația in care aceasta va fi votata in Parlament, așa cum susținea zilele trecute. Duminica, șeful PNL a evitat sa dea un raspuns clar cu privire la strategia partidului, spunand doar ca abia de […] The post Florin Cițu nu mai afirma, ferm convins, ca ramane premier: “Toate optiunile sunt pe masa dupa ziua de marti” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

