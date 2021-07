Stiri pe aceeasi tema

- ”Am promis ca voi face o analiza a tututor ministerelor si era normal sa incep cu analiza ministerului unde eu am propus ministrul (…) Este important ca proiectele de la Ministerul Finantelor sa continue intr-un ritm alert pentru ca este nevoie de ele pentru Romania”, a declarat, joi seara, la Craiova,…

- Alexandru Nazare a explicat situația dinaintea demiterii sale de catre premierul Florin Cițu printr-o postare pe Facebook și a detaliat și de ce nu a dorit sa iși dea demisia atunci cand i-a cerut-o premierul. „Premierul mi-a cerut demisia, paradoxal, cu o zi inainte de emisiunea Romaniei de eurobonduri,…

- ​La câteva ore de la demiterea sa de la Finanțe, Alexandru Nazare a prezentat propria versiune asupra remanierii sale, susținând ca premierul Florin Cîțu i-a spus ca decizia nu are legatura cu rezultatele, ci cu „echipa”. Mai mult, susține el, nu exista întârzieri…

- Florin Cițu a transformat coaliția in opoziție, spunand ca a informat opoziția de revocarea lui Alexandru Nazare. Mai mult, in repetate randuri premierul a spus ca e nemulțumit de activitatea lui Nazare la „ministerul Sanatații”, in loc de „ministerul de Finanțe”."Cele mai intarziate proiecte sunt la…

- Secretarul de stat in Ministerul Finanțelor, Alin Chițu, susține ca actuala impozitare a proprietaților in Romania este invechita și ca e nevoie de modificari fiscale. Practic, el dorește creșterea impozitelor doar ca in acest moment e aproape imposibil pentru ca premierul Florin Cițu și Alexandru Nazare,…

- De asemenea, agentia a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta.”Standard & Poor’s a precizat in comunicatul de presa publicat in data de 16 aprilie 2021 ca perspectiva stabila arata credibilitatea…