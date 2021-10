Situația din Romania este una dramatica, totul din cauza raspandirii in masa a virusului Sars-Cov-2, care a facut mii de victime. In urma cu doar cateva ore, Bucureștiul a inregistrat un nou record in ceea ce privește rata de infectare, astfel incidența se apropie cu pași repezi de 16 la mie. In ciuda a tot ceea ce se intampla, Florin Cițu a marturisit ca nu ia in calcul carantinarea totala a Capitalei, astfel fiind dispus sa introduca certificatul verde pentru orice activitate economica.