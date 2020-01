Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Florin Citu, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre modul cum va gestiona Guvernul situatia cresterii pensiilor si alocatiilor din toamna, despre reforma ANAF si problemele gasite la minister la preluarea mandatului.

- Bugetul pentru 2020 este gata, a fost construit pe legislatia si taxele in vigoare si cred ca va fi prezentat in Parlament saptamana viitoare, a declarat, marti seara, la Digi24, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Bugetul este gata, va fi prezentat in Parlament, cred ca saptamana…

- Florin Cițu, ministrul de finanțe, prefera ca eliminarea pensiilor speciale sa se faca prin proiect de lege dezbatut și aprobat in Parlament. In ceea ce privește salariile exagerate ale unor bugetari, ministrul crede ca aceasta problema va disparea odata cu reorganizarea ministerelor, al caror numar…

- Rectificarea bugetara va lua in calcul un deficit de 4%. Cum va fi construit bugetul pe 2020 Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat joi seara ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetară pentru 2019 va fi…

