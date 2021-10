Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, dupa ce s-a vaccinat cu a treia doza de vaccin anti-COVID, ca "toate optiunile sunt pe masa dupa ziua de marti", in care se voteaza motiunea de cenzura de PSD, precizand ca responsabilitatea dupa ziua de marti va reveni USR PLUS, PSD si AUR pentru orice se va intampla,…

- Premierul Florin Citu afirma ca liberalii nu au ce sa discute cu USR PLUS in acest moment. Insa, tot el spurprinde și afirma ca, dupa ziua de marti, cand se va vota motiunea de cenzura, vor fi luate in calcul toate optiunile. "PNL nu are ce discuta cu un partid care da jos guvernul Partidului…

- Premierul Florin Citu a declarat duminica seara, la Blaj, ca ar fi o greseala in acest moment alegerile anticipate si ca este nevoie de un guvern stabil, informeaza Agerpres . „Cred ca ar fi o greseala in acest moment alegeri anticipate in Romania. Doar cine nu vrea binele PNL si al romanilor ar vrea…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca valul patru nu se justifica atata timp cat avem vaccin și a subliniat ca nicio alta masura nu ne scapa de pandemie. Premierul a susținut ca Romania a trecut prin valul trei mai bine decat alte țari care au impus restricții, informeaza G4media . Referindu-se…

- Romania ar trebui sa ajunga macar la nivelul mediu european in ceea ce privește rata de acoperire vaccinala, spune, joi, Ludovic Orban. El respinge ideea potrivit careia ar fi responsabil pentru modul in care a evoluat campania: „Ce atribuții am ca președinte al Camerei Deputaților?”. „Cum sa fiu responsabil?…

- ”Dupa ce a ratat – big time - toate tintele de vaccinare, coordonatorul principal al campaniei, premierul Citu, se preface ca nu intelege de ce”, a scris, miercuri, pe Facebook, Marcel Ciolacu.Acesta considera ca, ”daca ar scoate capul din intalnirile cu primarii din partid, adevarul i-ar exploda in…

- Premierul Florin Cițu a comparat astazi cu acțiunile PSD atacurile la adresa sa și a Guvernului venite din partea unor membri ai PNL, in contextul campaniei electorale din interiorul partidului. "Astfel de politicieni, poate, nu mai au un viitor in Romania", a spus Cițu, prezent la conferinta de alegeri…

- ​Adversari în lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au întâlnit vineri, fața în fața, la Satu Mare la alegerile organizației județene. Cei doi liberali și-au aruncat replici acide în timpul discursurilor de susținere a candidatului la președinția…