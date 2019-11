Stiri pe aceeasi tema

- Datele financiare indica o probabilitate ridicata ca ne apropiem de o recesiune la fel de mare precum cea din 2008, tot mai multe banci centrale reducand dobanzile, a declarat Lucain Croitoru, consilier al guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in cadrul unui seminar de profil. Acesta a mai spus ca, in…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita Executivului si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa explice din ce motiv se admite prelungirea termenului pentru intrarea in legalitate a firmelor de ridesharing, in timp ce orice alta firma din…

- Contribuabilii care isi platesc impozitele si taxele la timp ar putea beneficia, de la 1 ianuarie 2020, de un bonus de 3% din sumele achitate integral si la termen, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mirela Calugareanu. Potrivit acesteia, in acest sens a fost…

- Eugen Teodorovici a depus, in procedura de urgența la Senat, un proiect pentru inființarea Autoritații Vamale Romane, instituție care se va afla in subordinea Ministerului de Finanțe. Inițiativa vine in contextul in care ANAF a fost reorganizata și parțial divizata.Citește și: Radu Tudor,…

- Ponderea veniturilor colectate in PIB in primele opt luni ale anului in curs a crescut cu jumatate de punct procentual, ceea ce reprezinta un progres, nivelul lor depasindu-l cu peste 20 de miliarde de lei pe cel realizat in perioada similara din 2018, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale…

- Secretarii de stat din Ministerul Apararii Nationale, Nicolae Nasta (ALDE) șef al departamantul pentru politica de aparare si Doru-Claudian Frunzulica (PSD) șef al departamentul pentru armamente, au facut marti schimb de functii, prin decizii ale premierului Viorica Dancila, actele fiind publicate…